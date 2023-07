‘चुनाव में जान गंवाने वाले दोबारा वापस नहीं आएंगे’, हाई कोर्ट ने हिंसा में हुई मौतों पर जताया अफसोस

बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा में अब तक कुल 54 लोगों की मौत हो गई है। जिनमें से 15 लोग आठ जुलाई यानी मतदान के दिन हुई हिंसा में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग की ओर से संवेदनशील बूथों की सूची केंद्रीय बलों को नहीं दी गई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में आयोग पर कई मुद्दों पर असहयोग का आरोप लगाया गया है।

न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने टिप्पणी की कि जो जिंदगियां पंचायत में चली गईं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता।

