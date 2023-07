शिक्षक भर्ती घोटाला : 3929 लोगों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में टला, अगली सुनवाई 12 जुलाई को

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बोर्ड 3929 रिक्त पदों पर नियुक्ति करें। उनका कहना था कि यह वैकेंसी टेट 2014 पास वालों के लिए है। इसलिए उनकी नियुक्ति होनी है। बाद में उन्होंने टेट में गलत प्रश्न के कारण वादकारियों को नौकरी देने का आदेश दिया। बोर्ड और 2017 टेट पास करने वाले के एक वर्ग ने आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का रुख किया।

3929 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को टल गया(फोटो सोर्स: जागरण)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। प्राथमिक शिक्षक के रूप में 3929 लोगों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को टल गया। शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की खंडपीठ बुधवार को मामले की सुनवाई करने वाली थी। लेकिन मामला टल गया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 12 जुलाई को यह मामला भी भर्ती घोटाले के मूल मामले में शामिल कर दिया जाएगा। उस दिन सुनवाई होगी। घोषणा के बावजूद नहीं भरे जा सके 3929 पद 2014 टीईटी के आधार पर 2016 और 2020 में दो भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की गईं। राज्य सरकार और बोर्ड ने 2020 की भर्ती में 16,500 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की। लेकिन बाद में आरोप लगा कि सभी पद नहीं भरे गए। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट में भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान एक जानकारी सामने आई। यानी 16,500 पदों में से 12,500 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। यानी घोषणा के बावजूद 3929 पद भरे नहीं जा सके हैं। हाई कोर्ट ने कहा- बोर्ड 3929 रिक्त पदों पर नियुक्ति करें इसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया कि बोर्ड 3929 रिक्त पदों पर नियुक्ति करें। उनका कहना था कि यह वैकेंसी टेट 2014 पास वालों के लिए है। इसलिए उनकी नियुक्ति होनी है। बाद में उन्होंने टेट में गलत प्रश्न के कारण वादकारियों को नौकरी देने का आदेश दिया। बोर्ड और 2017 टेट पास करने वाले के एक वर्ग ने आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का रुख किया। पीठ ने वादकारियों को ही प्राथमिकता देने की बात कही न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने भी इस संबंध में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन एकल पीठ ने वादकारियों को ही प्राथमिकता देने की बात कही। खंडपीठ ने कहा कि सभी को नौकरी दी जाए। इसके बाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मई में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।

