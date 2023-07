शिक्षक भर्ती घोटाला: Saayoni Ghosh के दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं ED, TMC नेता की आय और खर्च की हो रही जांच

अभिनेत्री और युवा तृणमूल अध्यक्ष सायोनी घोष का नाम शिक्षक भर्ती घोटाले में सामने आया है। सायोनी घोष द्वारा अपने वकील के माध्यम से भेजे गए आवश्यक दस्तावेज से केंद्रीय एजेंसी संतुष्ट नहीं है। जानकारी के मुताबिक सायोनी के पास कोलकाता के गोल्फग्रीन इलाके में दो फ्लैट हैं। एक उनकी मां के नाम पर और दूसरा उनके अपने नाम पर।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता।। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के दूसरे समन पर बुधवार को सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए बिना अभिनेत्री और युवा तृणमूल अध्यक्ष सायोनी घोष द्वारा अपने वकील के माध्यम से भेजे गए आवश्यक दस्तावेज से केंद्रीय एजेंसी संतुष्ट नहीं है। वह फिलहाल जांच कर रही है कि घोष की आय और खर्च एक समान है या नहीं। गोल्फग्रीन इलाके में दो सायोनी के पास दो फ्लैट सायोनी के पास कोलकाता के गोल्फग्रीन इलाके में दो फ्लैट हैं। एक उनकी मां के नाम पर और दूसरा उनके अपने नाम पर। ईडी सूत्रों के मुताबिक, एक फ्लैट की कीमत करीब 80 लाख रुपये है। फ्लैट खरीदने के लिए सायोनी ने 20 लाख रुपये नकद दिए थे। बाकी 60 लाख रुपये के लिए एक निजी बैंक से लोन लिया था। उस फ्लैट से संबंधित दस्तावेज सायोनी ने बुधवार को ईडी को भेजा था। इसके अलावा सायोनी द्वारा इस्तेमाल की गई कार भी ईडी की निगरानी में है। हालांकि घोष ने दावा किया कि कार उनकी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में सामने आया सायोनी का नाम सायोनी की आय के अनुरूप संपत्ति है या नहीं, केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच कर रही है। ईडी उनकी आय के स्रोत, वह कर्ज कैसे चुकाती हैं, इस पर भी गौर कर रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों के संबंध में स्पष्ट स्पष्टीकरण मांगने के लिए सायोनी को दोबारा बुलाया जा सकता है। राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी की गिरफ्त में आए तृणमूल के निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष के सूत्रों से सायोनी का नाम सामने आया है। जांच के लिए वह 100 बार ईडी के सामने पेश होने को तैयार: सायोनी कुंतल से उनका कोई आर्थिक लेन-देन था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। सायोनी को पिछले शुक्रवार को ईडी कार्यालय में तलब किया गया था। उस दिन उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद युवा नेता ने कहा था कि जांच के लिए वह 100 बार ईडी के सामने पेश होने को तैयार हैं। हालांकि बुधवार को उन्हें दोबारा बुलाया गया था, लेकिन वह चुनाव प्रचार की व्यस्तता का हवाला देते हुए नहीं गईं।

