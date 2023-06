शिक्षक भर्ती घोटाला: सायोनी घोष से ईडी की मैराथन पूछताछ, 11 घंटे से अधिक समय तक चली कार्रवाई

सायोनी से दोपहर 12 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी। ईडी के अधिकारियों ने सायोनी के लिए चार पन्नों की प्रश्नमाला तैयार करके रखी थी। सायोनी से शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल से निष्कासित नेता कुंतल घोष से उनके संपर्क के बारे में पूछा गया। उनसे यह भी सवाल किया गया कि क्या उनका कुंतल के साथ कोई आर्थिक लेन-देन हुआ था।

शिक्षक भर्ती घोटाले में सायोनी घोष से ईडी की मैराथन पूछताछ

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने टालीवुड अभिनेत्री व युवा तृणमूल की राज्य अध्यक्ष सायोनी घोष से शुक्रवार को मैराथन पूछताछ की। ईडी के नोटिस पर सायोनी शुक्रवार सुबह 11.21 बजे केंद्रीय जांच एजेंसी के साल्टलेक के सीजीओ कांप्लेक्स में स्थित दफ्तर में हाजिर हुईं थीं और रात 10.45 बजे वहां से निकली। ईडी के कार्यालय से निकलने के बाद सायोनी ने कहा कि उन्होंने जांच में 100 प्रतिशत सहयोग किया है। उन्हें कुछ और दस्तावेजों के साथ आने को कहा गया है। सायोनी ने हालांकि यह नहीं बताया कि उन्हें अगली बार कब बुलाया गया है। दो दिनों से 'गायब' थीं सायोनी इससे पहले दो दिनों तक सायोनी का कहीं पता नहीं था। सुबह ईडी के कार्यालय में प्रवेश करते वक्त वहां मौजूद मीडियाकर्मियों से बातचीत में सायोनी ने कहा था- 'मैं पंचायत चुनाव के काम में व्यस्त थी। मुझे 48 घंटे पहले नोटिस दिया गया था, जिसपर मैं सशरीर हाजिर हुई हूं। मैं ईडी का 100 प्रतिशत सहयोग करूंगी।' ईडी सूत्रों ने बताया कि सायोनी से दोपहर 12 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी। ईडी के अधिकारियों ने सायोनी के लिए चार पन्नों की प्रश्नमाला तैयार करके रखी थी। सायोनी से शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल से निष्कासित नेता कुंतल घोष से उनके संपर्क के बारे में पूछा गया। उनसे यह भी सवाल किया गया कि क्या उनका कुंतल के साथ कोई आर्थिक लेन-देन हुआ था। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह किया गया कि उन्होंने इतना विलासती फ्लैट कैसे खरीदा है? सूत्रों ने बताया कि सायोनी के कई उत्तर से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। उनकी कई बातें कुंतल द्वारा पूछताछ में बताई गई चीजों से मेल नहीं खा रहीं। ईडी सायोनी के बैंक खातों व उनके द्वारा जमा किए गए आयकर रिटर्न की प्रतियों को भी खंगाल रही है। ईडी के दफ्तर में हाजिर होने से पहले सायोनी का पिछले बुधवार से कोई पता नहीं था। उन्हें पिछले दो दिनों पार्टी के पंचायत चुनाव के प्रचार में भी नहीं देखा गया था। तृणमूल नेतृत्व को भी उनके बारे में जानकारी नहीं थी। उनके परिवार के लोगों ने बताया था कि वह घर में भी नहीं हैं। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि सायोनी कुंतल के पैसों से खरीदी गई गाड़ी में घूमती हैं।

