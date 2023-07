शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा- अवैध रूप से नौकरी पाने वालों की सूची सौंपे CBI और ED

कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने उन नौकरी चाहने वालों के नामों की सूची सौंपने को कहा है जिन पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में में अवैध रूप से नियुक्ति पाने का आरोप है। जज ने दोनों जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआइ को 29 अगस्त तक सूची सौंपने का निर्देश दिया है। 42949 शिक्षकों के एक समूह पर रिश्वत के जरिए नौकरी पाने का आरोप लगा है।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआइ और ईडी से घूस देकर या अन्य किसी तरीके से अवैध रूप से नौकरी प्राप्त की है उनकी सूची सौंपने को कहा है। हाई कोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने उन नौकरी चाहने वालों के नामों की सूची सौंपने को कहा है जिन पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में में अवैध रूप से नियुक्ति पाने का आरोप है। जज ने दोनों जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआइ को 29 अगस्त तक सूची सौंपने का निर्देश दिया है। जस्टिस अमृता सिन्हा की एकलपीठ में आया मामला प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में 42,949 शिक्षकों के एक समूह पर रिश्वत के जरिए नौकरी पाने का आरोप लगा है। इससे पहले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस मामले में 32,000 शिक्षकों की नौकरियां रद करने का आदेश दिया था। बाद में इस मामले की पीठ बदल दी गई। मामला जस्टिस अमृता सिन्हा की एकलपीठ में आ गई। बर्खास्त शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा: कोर्ट जस्टिस सिन्हा ने जस्टिस गंगोपाध्याय के फैसले को बरकरार रखा। बाद में खंडपीठ ने यह भी कहा कि इन बर्खास्त शिक्षकों को सितंबर माह के अंदर नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा। बताते चलें कि एक सप्ताह पहले 32 हजार शिक्षकों की नौकरियां रद करने के हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। हालांकि, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में ही दोबारा की जाएगी। माना जा रहा है कि इसी परिपेक्ष्य में जज सिन्हा ने सूची मांगी है।

