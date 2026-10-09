'मेरे पार्थिव शरीर को भी बांग्लादेश लाने नहीं दिया जाएगा', तसलीमा नसरीन ने फिर साधा कट्टरपंथियों पर निशाना

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों पर फिर निशाना साधा है।

एक कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता आईं तसलीमा ने आशंका जताई कि उनके पार्थिव शरीर को भी उनके वतन लाने नहीं दिया जाएगा। वह बांग्लादेश लौटने की उम्मीद छोड़ चुकी हैं। बांग्लादेश की सभी सरकारें कट्टरपंथियों को प्रश्रय देती रही हैं।