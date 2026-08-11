'मेरे बंगाल लौटने से वामपंथियों को इतनी जलन क्यों?' लेखिका तसलीमा नसरीन ने कसा तंज
बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने अपनी बंगाल वापसी पर वामपंथियों की नाराजगी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा स्वागत किए जाने से व ...और पढ़ें
HighLights
तसलीमा ने बंगाल वापसी पर वामपंथियों की जलन पर सवाल उठाया।
भाजपा सरकार द्वारा स्वागत से वामपंथी असहज, आत्मछवि को चोट।
पूर्व वाममोर्चा ने निकाला, अब भाजपा ने किया स्वागत।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बांग्लादेश की चर्चित लेखिका तसलीमा नसरीन ने वामपंथियों पर तंज कसा है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रश्न किया कि मेरे बंगाल लौटने से वामपंथियों को इतनी जलन क्यों हो रही है?
तसलीमा ने बांग्लादेश के वामपंथी युवा नेता मेघमल्लार बसु का जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने फेसबुक पर मेरे बारे में काफी कुछ लिखा है। यहां तक कि उन्होंने एक दिन मुझे बांग्लादेश का प्रधानमंत्री देखने की इच्छा भी जताई थी लेकिन अब वही मेघमल्लार मेरे खिलाफ विषवमन कर रहे हैं।
तसलीमा के प्रकाशक में प्रशांत राय का भी जिक्र
तसलीमा ने अपने प्रकाशक और पूर्व नक्सली प्रशांत राय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 27 वर्षों से प्रशांत राय मेरे प्रकाशक हैं। सिर्फ प्रकाशक ही नहीं, बल्कि बड़े भाई और रिश्तेदार की तरह मेरे करीबी रहे हैं, लेकिन अब वह भी मेरे खिलाफ कथित तौर पर दुष्प्रचार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बंगाल के माकपा नेता बिकास रंजन भट्टाचार्य के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब वह भी मेरे खिलाफ आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। क्या मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि बंगाल की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मेरा स्वागत किया है।
तसलीमा ने लिखा कि वामपंथियों की असहजता की वजह समझना मुश्किल नहीं है। उन्हें बंगाल वापस लाने की पहल वामपंथियों ने नहीं की, बल्कि कुछ छोटे नागरिक संगठनों ने की। इसके बाद मौजूदा भाजपा सरकार और दक्षिणपंथी समूहों ने उनका स्वागत किया। वामपंथियों ने जो काम नहीं किया, उनके राजनीतिक विरोधियों ने वही काम कर दिया। यही सच उनके लिए असहनीय है।
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तसलीमा ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष नारीवादी लेखिका को पूर्व वाममोर्चा सरकार ने बंगाल से बाहर कर दिया था और 19 साल बाद उसी लेखिका का स्वागत एक भाजपा सरकार ने किया। यह वामपंथियों की आत्मछवि को चोट पहुंचा रहा है।