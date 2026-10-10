तसलीमा नसरीन ने कोलकाता में दोबारा रहने की जताई इच्छा, बंगाल सरकार से मांगेंगी स्थायी निवास की अनुमति

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने कोलकाता में स्थायी रूप से रहने की इच्छा जताई है।

एक कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता आईं तसलीमा ने कहा कि 32 साल से अपने देश नहीं जा पाने के कारण कोलकाता को ही अपना देश मानती हैं। यहां आने पर उन्हें अपने शहर और अपने देश में लौटने जैसा महसूस होता है। वह दोबारा कोलकाता में स्थायी रूप से रहना चाहती हैं और इसके लिए सरकार से अनुमति मांगेंगी।

बंगाल के प्रति प्रेम के कारण ही यूरोप छोड़- तसलीमा तसलीमा ने आगे कहा कि बंगाल के प्रति प्रेम के कारण ही उन्होंने यूरोप छोड़ दिया था। कोलकाता में स्थायी रूप से नहीं रह पाने का उन्हें आज भी दुख है। अगर जीवन के बचे हुए साल यहां बिता सकीं तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। यहां स्थायी रूप से रहने का फैसला अकेले उनके हाथ में नहीं है।