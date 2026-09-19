दुर्गापूजा से पहले फिर कोलकाता आएंगी तसलीमा नसरीन, विशेष कार्यक्रम में होंगी शामिल
मशहूर लेखिका तसलीमा नसरीन दुर्गापूजा से पहले एक बार फिर कोलकाता आ रही हैं। वह 8 अक्टूबर को शहर पहुंचेंगी ...और पढ़ें
HighLights
तसलीमा नसरीन दुर्गापूजा से पहले फिर कोलकाता आ रही हैं।
वह 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक शहर में रहेंगी।
महाजाति सदन में उनके निर्देशन में विशेष कार्यक्रम होगा।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मशहूर लेखिका तसलीमा नसरीन दुर्गापूजा से पहले एक बार फिर कोलकाता आने वाली हैं। करीब दो महीने के अंतराल में उनका यह दूसरा कोलकाता दौरा होगा।
सूत्रों के अनुसार, वह आठ अक्टूबर को शहर पहुंचेंगी और 12 अक्टूबर तक रहेंगी। कोलकाता के महाजाति सदन में उनके निर्देशन में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। प्रसिद्ध नृत्यांगना मैत्री पहाड़ी इसकी कोरियोग्राफी करेंगी।
तसलीमा के कार्यक्रम में उनके बड़ी संख्या में पाठकों और प्रशंसकों के पहुंचने की संभावना है। हालांकि, कार्यक्रम का आयोजन कौन-सी संस्था कर रही है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पूजा के मौसम में करीब पांच दिनों तक तसलीमा के शहर में रहने की उम्मीद है।
तसलीमा ने अपने पिछले कोलकाता दौरे के दौरान ही अक्टूबर में फिर आने की संभावना जताई थी। अब उनका प्रस्तावित दौरा उसी घोषणा के अनुरूप माना जा रहा है।
अगस्त में करीब दो दशक बाद लौटी थीं
तसलीमा एक अगस्त को करीब दो दशक के अंतराल के बाद कोलकाता लौटी थीं। उस समय रवींद्र सदन में आयोजित कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और तसलीमा की कोलकाता यात्राओं के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का आश्वासन दिया था।