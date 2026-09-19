दुर्गापूजा से पहले फिर कोलकाता आएंगी तसलीमा नसरीन, विशेष कार्यक्रम में होंगी शामिल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मशहूर लेखिका तसलीमा नसरीन दुर्गापूजा से पहले एक बार फिर कोलकाता आने वाली हैं। करीब दो महीने के अंतराल में उनका यह दूसरा कोलकाता दौरा होगा।

सूत्रों के अनुसार, वह आठ अक्टूबर को शहर पहुंचेंगी और 12 अक्टूबर तक रहेंगी। कोलकाता के महाजाति सदन में उनके निर्देशन में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। प्रसिद्ध नृत्यांगना मैत्री पहाड़ी इसकी कोरियोग्राफी करेंगी।

तसलीमा के कार्यक्रम में उनके बड़ी संख्या में पाठकों और प्रशंसकों के पहुंचने की संभावना है। हालांकि, कार्यक्रम का आयोजन कौन-सी संस्था कर रही है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पूजा के मौसम में करीब पांच दिनों तक तसलीमा के शहर में रहने की उम्मीद है।