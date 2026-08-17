बंगाल के तारापीठ मंदिर के पास होटल में आग, दो बच्चों समेत आठ श्रद्धालुओं की मौत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के बीरभूम के तारापीठ मंदिर के पास स्थित पांच मंजिला होटल ‘बिदेशिनी’ में सोमवार तड़के करीब साढ़े चार बजे लगी भीषण आग में दो बच्चों समेत आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और पांच पुरुष भी शामिल हैं।

सभी श्रावण मास के अंतिम सोमवार को पूजा के लिए तारापीठ पहुंचे थे। हादसे में कई लोग झुलस गए या धुएं से बीमार पड़े, जिनमें सात का रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

होटल प्रबंधन के अनुसार, बिजली आपूर्ति के एनसीबी में अचानक खराबी के बाद आग लगी और अंदरूनी सजावट में लगे फाइबर के कारण तेजी से फैल गई। दमकल के अनुसार आग मुख्य रूप से भूतल और दूसरी मंजिल तक रही, लेकिन धुआं पांचवीं मंजिल तक पहुंच गया। सीढ़ियों और अन्य हिस्सों की खिड़कियां बंद होने के कारण धुआं बाहर नहीं निकल सका।

घटना के समय ज्यादातर श्रद्धालु सो रहे थे घटना के समय ज्यादातर श्रद्धालु सो रहे थे। आग और धुएं से घबराकर कई लोग कमरों से बाहर निकलने लगे। होटल में पीछे की ओर निकास द्वार था, लेकिन बिजली कटने के बाद अंधेरा छा जाने से कई लोगों को उसका पता नहीं चला। कुछ लोगों ने पीछे का दरवाजा बंद होने की भी शिकायत की है।

ऐसे में कई लोग सामने रिसेप्शन की ओर निकलने लगे, जहां आग की चपेट में आकर कई लोग झुलस गए। दमकल और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रशासन के अनुसार 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

मेघालय के एक परिवार के पांच सदस्य मृत मृतकों में मेघालय के साउथ गारो हिल्स जिले के शिवबाड़ी गांव से आए एक ही परिवार के पांच सदस्य शामिल हैं। इनमें दो बच्चे भी हैं। परिवार के सदस्य आग लगने के बाद बच्चों को लेकर नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, तभी आग की चपेट में आ गए।

मृतकों में राजेंद्र नाथ, उनकी पत्नी आशा नाथ, उनका आठ वर्षीय पुत्र औषणाथ मदक, परिवार के सदस्य बुरान मदक और उनका 10 वर्षीय पुत्र शिवराज मदक शामिल हैं। इसके अलावा अलीपुरद्वार के कमल राय, अमित पाल और सुबीर साहा की भी मौत हुई है।

होटल मालिक गिरफ्तार हादसे के बाद पुलिस ने होटल मालिक कल्याण पाल को गिरफ्तार कर लिया है। होटल में अग्निशमन व्यवस्था, निकास द्वार और सुरक्षा नियमों के पालन की जांच की जा रही है। दमकल अधिकारियों के अनुसार होटल में अग्निशमन उपकरण और दो सीढ़ियां थीं, लेकिन धुएं की निकासी की व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं।

घटना के बाद बीरभूम जिला प्रशासन ने तारापीठ के सभी होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे में अग्निशमन व्यवस्था तथा बिजली कनेक्शन की जांच के निर्देश दिए हैं। आगामी नौ सितंबर को कौशिकी अमावस्या पर तारापीठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है।

मृतकों के परिवारों को कुल 11 लाख की मदद तारापीठ के होटल अग्निकांड में मृत श्रद्धालुओं के परिवारों को राज्य सरकार कुल नौ-नौ लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच लाख रुपये और जिलाधिकारी की ओर से चार लाख रुपये शामिल हैं। हादसे में घायल लोगों को दो-दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।