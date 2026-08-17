बंगाल: तारापीठ अग्निकांड में अलीपुरद्वार के तीन लोगों की मौत, देवघर में दर्शन के बाद पहुंचे थे

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। धार्मिक यात्रा की खुशी के साथ घर से निकले अलीपुरद्वार के तीन परिवारों को अब अपनों के लौटने का इंतजार नहीं, बल्कि उनके पार्थिव शरीर का इंतजार है। तारापीठ के एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड में जिले के तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

हादसे की खबर मिलते ही अलीपुरद्वार शहर और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। मृतकों की पहचान अलीपुरद्वार शहर के वार्ड नंबर छह निवासी अमित पाल, वार्ड नंबर सात निवासी सुबीर साहा और शहर से कुछ दूरी पर स्थित तपसीखाता निवासी कमल राय के रूप में हुई है। कमल राय वाहन चालक थे। परिजनों और परिचितों के अनुसार, तीनों करीब तीन दिन पहले धार्मिक यात्रा के लिए निकले थे। पहले बिहार के देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम में दर्शन किया। इसके बाद तारापीठ पहुंचे थे। वहां देवी दर्शन के लिए एक होटल में ठहरे थे। इसी दौरान अचानक होटल में आग लग गई और तीनों इसकी चपेट में आ गए।