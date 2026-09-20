रंगदारी, धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार
उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर से भाजपा कार्यकर्ता संजय दास को रंगदारी, धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। रंगदारी, धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर से भाजपा कार्यकर्ता संजय दास को गिरफ्तार किया गया है।
उस पर प्रशासनिक अधिकारियों को तबादले की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस के अनुसार, स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ लिखित शिकायत मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की गई।
संजय स्वरूपनगर के मालंगपाड़ा के दासपाड़ा का निवासी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्ता परिवर्तन के बाद से वह खुद को भाजपा नेता बताकर इलाके में दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा था। उसके खिलाफ रंगदारी मांगने, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत स्वरूपनगर थाने में दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और संजय को गिरफ्तार कर लिया। उसे रविवार को बशीरहाट महकमा अदालत में पेश किया गया। स्थानीय भाजपा नेतृत्व ने संजय को पार्टी नेता मानने से इन्कार किया है। हालांकि, स्वरूपनगर के भाजपा नेता वृंदावन दास ने स्वीकार किया कि वह पार्टी का कार्यकर्ता है।
उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के अनुसार कार्रवाई करेगी और भाजपा इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्य सरकार की ओर से रंगदारी और कटमनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जाती रही है।
भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भी पार्टी के नाम पर रंगदारी में शामिल लोगों को सुधरने की चेतावनी दी है। नेतृत्व का दावा रहा है कि ऐसे कई लोग पहले तृणमूल में थे और सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा में शामिल हुए।