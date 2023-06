TMC नेता का छाता पकड़े तस्वीर साझा कर सुवेंदु का बंगाल पुलिस पर निशाना, सत्तारूढ़ दल के लिए काम करने के आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: बंगाल में पंचायत चुनाव की गहमागहमी के बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को एक स्थानीय स्तर के तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता के लिए छाता पकड़े एक पुलिसकर्मी की तस्वीर साझा कर राज्य में पुलिस कर्मियों की नैतिकता पर सवाल उठाया। ट्विटर पर पोस्ट की गई तस्वीर में तृणमूल नेता आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते दिख रहे हैं।

सुवेंदु ने लिखा- वीडियो देखें जब पश्चिम बर्द्धमान जिले के कांकसा ब्लाक के टीएमसी ट्रेड यूनियन नेता प्रवत चटर्जी मंच पर राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, तो एक पुलिसकर्मी उनके लिए छाता पकड़े हुए है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह घटना तब हुई जब राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसी घटना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में पुलिस बलों की क्षमता पर संदेह पैदा करती है।

