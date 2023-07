पंचायत चुनाव हिंसा की CBI जांच की मांग को लेकर सुवेंदु अधिकारी ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

दोनों ही याचिकाओं को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में दोनों ही याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होने की बात है। पिछले माह नौ जून को जैसे ही पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई हिंसा की भी शुरुआत हो गई थी।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा व हत्याओं की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की है। इससे पहले हिंसा की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने भी याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिकाओं को किया स्वीकार दोनों ही याचिकाओं को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में दोनों ही याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होने की बात है। पिछले माह नौ जून को जैसे ही पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई हिंसा की भी शुरुआत हो गई थी। अब तक 41 लोगों की चुनावी हिंसा में जा चुकी है जान चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 41 लोगों की चुनावी हिंसा में जान चुकी है। सोमवार को ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि वे मंगलवार को हिंसा की सीबीआइ जांच और पूरा चुनाव रद करने की मांग को लेकर याचिका दायर करेंगे। यही नहीं मंगलवार को जब सुवेंदु की ओर से याचिका दाखिल की जा रही थी तो उस समय राज्य में पंचायत चुनाव का मतगणना चल रहा था और इस दौरान भी हिंसक घटनाएं हुई। यहां तक कि मतगणना केंद्र के निकट बमबाजी भी हुई।

