आचार संहिता उल्लंघन का राज्य के खिलाफ सुवेंदु का मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ में पहुंचा

इस संबंध में न्यायमूर्ति सिन्हा की टिप्पणी है कि मामले को जनहित का मामला माना जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसे मुख्य न्यायाधीश की पीठ को भेज दिया है। सुवेंदु ने आरोप लगाया कि तृणमूल के दीदी बोलो कार्यक्रम में इस्तेमाल किया गया वही फोन नंबर सरकार के सरसारी मुख्यमंत्री कार्यक्रम में इस्तेमाल किया गया है। ( जागरण - फोटो )

पार्टी कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले फोन नंबरों का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में कैसे हो सकता है? : नेता प्रतिपक्ष

Your browser does not support the audio element.

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनावों में राज्य सरकार के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को जब मामला जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ में सुनवाई के लिए आया तो इसे मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की पीठ को भेज दिया गया। न्यायमूर्ति सिन्हा ने की टिप्पणी इस संबंध में न्यायमूर्ति सिन्हा की टिप्पणी है कि मामले को जनहित का मामला माना जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसे मुख्य न्यायाधीश की पीठ को भेज दिया है। सुवेंदु ने आरोप लगाया कि तृणमूल के 'दीदी बोलो' कार्यक्रम में इस्तेमाल किया गया वही फोन नंबर सरकार के 'सरसारी मुख्यमंत्री' कार्यक्रम में इस्तेमाल किया गया है। सुवेंदु ने प्रश्न उठाया है कि पार्टी कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले फोन नंबरों का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में कैसे किया जा सकता है। सुवेंदु के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की घोषणा उसी दिन की जिस दिन पंचायत चुनाव की घोषणा हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई, लेकिन अगले ही दिन इस कार्यक्रम की अधिसूचना प्रकाशित हो गई। सुवेंदु के मुताबिक इस काम में चुनाव की मानक आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा, नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में एक जगह रुपये डालकर मतदाताओं को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा सुवेंदु इस मुद्दे को लेकर कोर्ट के बाह भी काफी मुखर रहे हैं। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है।

Edited By: Ashisha Singh Rajput