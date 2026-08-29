बंगाल: रामपुरहाट में दिवंगत तृणमूल नेता आशीष बनर्जी के घर गए शुभेंदु, उनकी पत्नी को अपना नंबर भी दिया

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शनिवार को बीरभूम जिले दौरे के दौरान रामपुरहाट स्थित दिवंगत पूर्व तृणमूल विधायक और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी के घर गए। बीते 16 अगस्त को रामपुरहाट में घर के पास स्थित तृणमूल कार्यालय से बनर्जी का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव बरामद हुआ था।

गाड़ी से उतरते ही मुख्यमंत्री ने बनर्जी के बेटे शतदल बनर्जी को गले लगाया और कुछ देर उनके परिवार के साथ समय बिताया। मुख्यमंत्री ने आर्शीष बनर्जी की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित की। मुख्यमंत्री ने आशीष की पत्नी से भी बातचीत की। उन्होंने आशीष बनर्जी की पत्नी को अपना मोबाइल नंबर भी दिया।

उनके आवास से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार के सदस्यों ने उन्हें बताया है कि प्रशासन या भाजपा के किसी व्यक्ति ने उन्हें परेशान नहीं किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी आशीष बनर्जी का काफी सम्मान करते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दादा को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन परिवार के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी निभाऊंगा। उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री ने आशीष बनर्जी से जुड़ी एक निजी स्मृति भी साझा करते हुए कहा कि मैंने एक कार्यक्रम में उन्हें मां काली की प्रतिमा दी थी। वह हर दिन उस प्रतिमा की पूजा करके घर से निकलते थे।

बनर्जी के बेटे शतदल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह भरोसा और विश्वास दिया है, उसके लिए उनका परिवार हमेशा कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही परिवार का हालचाल लिया है।

सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार

उल्लेखनीय है कि 16 अगस्त को रामपुरहाट में घर के पास स्थित पार्टी कार्यालय से पूर्व तृणमूल विधायक बनर्जी का फंदे से लटका शव बरामद हुआ था।

पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था। उनके खिलाफ तारापीठ-रामपुरहाट विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। परिवार के अनुसार, इन्हीं आरोपों को लेकर आशीष तनाव में थे।

कथित सुसाइड नोट में आशीष ने राजनीति में आने को अपनी गलती बताते हुए लिखा था कि छात्र जीवन से राजनीति में रहने के बावजूद वह कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए।