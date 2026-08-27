बंगाल लौटें... शुभेंदु अधिकारी ने स्किल्ड वर्कर्स से की घर वापसी की अपील, नौकरी देने का किया वादा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में काम कर रहे राज्य के कुशल और शिक्षित पेशेवरों से वापस लौटने की अपील की। मुख्यमंत्री ने उन्हें डबल इंजन सरकार के तहत अपने राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

कोलकाता के न्यूटाउन में लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) समूह का हिस्सा एलटीएम के नए आइटी कैंपस ‘आनंद निकेतन’ के पहले चरण के उद्घाटन के अवसर पर शुभेंदु ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता राज्य के बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और बंगाल को फिर से निवेश के केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। उन्हें नौकरियों की जरूरत है और वे बंगाल में काम करने के लिए काफी इच्छुक हैं। अतिरिक्त 10 एकड़ जमीन देने का दिया आश्वासन मुख्यमंत्री ने लार्सन एंड टुब्रो समूह का हिस्सा एलटीएम को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कंपनी को अतिरिक्त 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि कंपनी ने करीब दो महीने पहले सरकार को पत्र लिखकर जमीन की मांग की थी।

एलटीएम के आनंद निकेतन आइटी कैंपस के पहले चरण में करीब आठ लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैली दो इमारतें शामिल हैं। इनमें लगभग 5,800 इंजीनियरों और पेशेवरों के बैठने की क्षमता है। उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद एल एंड टी समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एसएन सुब्रह्मण्यन और उनकी टीम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कंपनी के विस्तार और राज्य में भविष्य के निवेश के लिए हरसंभव सहयोग देगी।