'ममता को कटोरा देकर खाली हाथ भेजना है' हल्दिया पालिका चुनाव को लेकर बोले CM शुभेंदु

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की बंपर जीत के बाद अब हल्दिया नगरपालिका चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को रोकने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं से हल्दिया नगरपालिका की सभी 30 सीटों पर जीत के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया है।

सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए शुभेंदु ने कहा कि उन्हें हल्दिया में कटोरा लेकर खाली हाथ लौटाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता व तृणमूल ने भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया है और अब उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिलना चाहिए।

शुभेंदु ने कहा कि हल्दिया नगरपालिका चुनाव को लेकर वह एक-दो दिनों में बैठक करेंगे। उन्होंने जिले के कार्यकर्ताओं से चुनावी अभियान में पूरी तरह जुटने की अपील की। उनके बयान का स्पष्ट संदेश था कि भाजपा को सभी 30 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ना है और तृणमूल को कोई सीट नहीं मिलने देनी है।

पूर्व मेदिनीपुर में चुनावी मुकाबले पर नजर जिले में भाजपा की हालिया चुनावी सफलताओं के बीच हल्दिया नगरपालिका चुनाव पार्टी के लिए अहम है। इस साल अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिले की 16 की 16 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने पूर्व मेदिनीपुर की दोनों लोकसभा सीटों- कांथी व तमलुक में जीत दर्ज की थी।