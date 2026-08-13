नेताजी का अपमान करना पड़ा भारी, CM शुभेंदु ने अपने ही सांसद से वापस लिया अवॉर्ड

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ विवादित व कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद बंगाल की भाजपा सरकार ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य व कूचबिहार के राजवंशी नेता नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज के विरुद्ध बड़ा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश के अगले दिन राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए अनंत महाराज को दिया गया बंग विभूषण अवॉर्ड गुरुवार को वापस ले लिया। राज्य सचिवालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई। उन पर नेताजी के कथित अपमान का आरोप है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अनंत महाराज को इसी साल 21 फरवरी 2026 को यह अवॉर्ड प्रदान दिया था। राज्य के सूचना एवं संस्कृति विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सम्मान प्रदान किए जाने के बाद कुछ गंभीर तथ्य सरकार के संज्ञान में आए हैं। उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सरकार ने निष्कर्ष निकाला है कि उनके पास यह अवार्ड बने रहना इसकी गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर अनंत महाराज को दिया गया ‘बंग विभूषण’ तत्काल वापस लेने का फैसला लिया गया।

संबंधित अधिकारियों को सम्मान प्राप्तकर्ताओं की सूची से उनका नाम हटाने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आगे से उन्हें ‘बंग विभूषण’ से जुड़ी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। नेताजी पर टिप्पणी के बाद बढ़ा था विवाद हाल में अनंत महाराज की नेताजी को लेकर की गई टिप्पणियों पर विवाद खड़ा हुआ था। उन्होंने नेताजी को युद्ध अपराधी बताया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके नेतृत्व तथा आजाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाए थे।

अनंत महाराज ने दावा किया था कि भारत की स्वतंत्रता में नेताजी की कोई भूमिका नहीं थी। यह भी आरोप लगाया था कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का दुरुपयोग किया था। इन टिप्पणियों के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया।

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बुधवार शाम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन कर स्पष्ट कहा था कि नेताजी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी या इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने राजनीतिक रंग देखे बिना पुलिस और साइबर सेल को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। स्पष्ट कहा था कि राजनीतिक हैसियत या आधिकारिक पद चाहे कुछ भी हो, इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल की धरती पर नेताजी का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

'मुझे नहीं, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए' इस बीच नेताजी को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनंत महाराज अपने बयान पर अब भी कायम हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कड़े निर्देश पर अनंत महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे नहीं, गिरफ्तार करना है तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। कुछ दस्तावेज दिखाते हुए अनंत महाराज ने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। उनके अनुसार, उन्होंने केवल उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों और पुस्तकों में लिखी बातों का उल्लेख किया है। अनंत महाराज ने साफ कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। नेताजी को लेकर टिप्पणी करने के कारण कुछ लोग उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रहे हैं। इस पर भी उन्होंने पलटवार किया।

अनंत महाराज ने दावा किया कि कानून सभी के लिए समान है और यदि उन्होंने कोई अन्याय किया है तो उन्हें सजा दी जा सकती है। लेकिन उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किया है।

अनंत महाराज ने एक पुस्तक का हवाला देते हुए दावा किया कि नेताजी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कथित बयान और अन्य ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख उसमें है। उन्होंने केवल उसी सामग्री को उद्धृत किया है। अपने रुख पर कायम रहने का दावा करते हुए अनंत महाराज ने खुद को ‘सिंह’ बताते हुए यह भी कहा कि लाखों भेड़ों के लिए एक सिंह ही काफी है। आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में युवक गिरफ्तार इधर, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर नेताजी को लेकर आपत्तिजनक पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अब तक राज्य में छह मामले दर्ज किए हैं और 108 पोस्ट हटाए गए हैं।

साथ ही पुलिस ने उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर से एक युवक को नेताजी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम किरण कुमार दास है। वह उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया थाना क्षेत्र के झाड़बाड़ी का निवासी है।

आरोप है कि हाल में उसने फेसबुक पर ऐसी पोस्ट की थी, जो नेताजी के प्रति अपमानजनक थी। पुलिस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की पोस्ट को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है। न्यू अलीपुर में नेताजी की प्रतिमा का हाथ तोड़ा इधर, मुख्यमंत्री की चेतावनी के बावजूद कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके में गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आने से तनाव फैल गया।