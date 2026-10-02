'जमानत जब्त होगी, बड़ा चोर जेल जाएगा', नंदीग्राम में तृणमूल पर जमकर बरसे शुभेंदु अधिकारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मुर्शिदाबाद के रेजीनगर के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम पहुंचे और उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हासिरानी रथ के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। नंदीग्राम के बीरुलिया की सभा में शुभेंदु ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए उपचुनाव में उसके प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने की अपील की।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तृणमूल को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सुमित राय जैसे लोग जेल गए हैं और अब ‘बड़ा चोर’ भी जेल जाएगा। बता दें कि नंदीग्राम सीट से हाल में अपने प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता तृणमूल- कांग्रेस के प्रत्याशी मिलन प्रधान का समर्थन कर रही हैं।

शुभेंदु ने मई में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के दो दिन बाद अपने पूर्व सहायक चंद्रनाथ रथ की हुई हत्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके सहायक होने के कारण चंद्रनाथ की हत्या हुई और छह अक्टूबर को इसका ‘लोकतांत्रिक बदला’ लेने की अपील की।

नंदीग्राम उपचुनाव में चंद्रनाथ रथ की मां हासिरानी रथ भाजपा की प्रत्याशी हैं। शुभेंदु ने तृणमूल प्रत्याशी संचिता दे प्रधान पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कांग्रेस और माकपा के राजनीतिक प्रभाव में कमी का दावा करते हुए भाजपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से जिताने की अपील की।

मालूम हो कि बंगाल की दो विधानसभा सीटों- नंदीग्राम व रेजीनगर में छह अक्टूबर को चुनाव होना है। नतीजे नौ अक्टूबर को आएंगे। इस साल अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु ने नंदीग्राम के अलावा कोलकाता की भवानीपुर सीट से जीत दर्ज की थी। बाद में उन्होंने नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया था और भवानीपुर सीट बरकरार रखी थी। शुभेंदु के इस्तीफे के चलते नंदीग्राम में उपचुनाव हो रहा है।

विकास कार्यों का भी किया उल्लेख मुख्यमंत्री ने सभा में नई सरकार के पांच महीने के कार्यकाल में नंदीग्राम में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए पहले की तुलना में तीन गुना सहायता देने का प्रयास करेंगे।