'बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की योजना बना रही थी तृणमूल सरकार', शुभेंदु अधिकारी का बड़ा हमला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए राष्ट्रवाद की अनदेखी करने और तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रहने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार की योजना बंगाल को ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ में बदलने की थी।

अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर के तमलुक में भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार को राष्ट्रवाद की समझ नहीं थी और वह तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई थी।

उन्होंने कहा कि इसी वजह से राज्य के लिए अलग गीत तैयार किया गया, ध्वज बनाया गया और बांग्लादेश के ‘जय बांग्ला’ नारे को अपनाया गया। घुसपैठ और एसआईआर को लेकर भी निशाना मुख्यमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर घुसपैठियों को बंगाल में बसने देने में मदद का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने ऐसे लोगों को देश छोड़ने के लिए सुनिश्चित कदम उठाए हैं। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़े होने की अपील भी की।