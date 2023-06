बंगाल सरकार व चुनाव आयोग ने कंपोजिट स्कूल अनुदान का किया दुरुपयोग, सुवेंदु अधिकारी ने केंद्र को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) पर कंपोजिट स्कूल अनुदान के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर इससे अवगत कराते हुए उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। सुवेंदु ने ट्विटर पर पत्र को साझा करते हुए इसकी जानकारी दी।

Circulars are being issued by the District Project Offices; Paschim Banga Samagra Shiksha Mission, wherein the District Education Officer is granting permission to use the Composite School Grants for ensuring the availability of Assured Minimum Facilities (AMF) in Schools which… pic.twitter.com/sSTxAOoWAc