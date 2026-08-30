शुभेंदु ने ट्रालर हादसे में मारे गए नौ मछुआरों के परिवार से की मुलाकात, एक-एक सदस्य को सौंपा नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में जुलाई की शुरुआत में मछली पकड़ने के लिए निकले ट्रालर (जहाज) के राह भटककर समुद्र में डूबने की घटना में जान गंवाने वाले नौ मछुआरों के स्वजनों से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार रात दीघा थाने में मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार इस दौरान प्रत्येक मृत मछुआरे के परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपा। सभी को पूर्व मेदिनीपुर जिला पुलिस में विशेष होमगार्ड वालंटियर के पद पर नियुक्त किया गया है।

रात 9 बजे पहुंचे दीघा थाना मुख्यमंत्री रविवार रात करीब नौ बजे अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर के दीघा थाना पहुंचे। नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद मुख्यमंत्री रात 9:37 बजे वहां से निकले। मालूम हो कि दो जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के शंकरपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरे ‘जय मां काली’ नामक ट्रालर से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकले थे। खराब मौसम के कारण ट्रालर रास्ता भटक गया और उसके बाद उससे संपर्क नहीं हो सका।

कुछ दिनों बाद दक्षिण 24 परगना जिले के गोवर्धनपुर थाने की पुलिस, वन विभाग और भारतीय तटरक्षक बल ने रक्तचड़ा इलाके के पास डूबे हुए ट्रालर का पता लगाया। ट्रालर को बाहर निकालकर गोवर्धनपुर के सीतारामपुर लाया गया, जिस दौरान उसमें नौ मछुआरों के शव मिले। उक्त ट्रालर पर सवार अन्य छह मछुआरों का अब तक पता नहीं चल पाया है।

पीएम मोदी ने भी घटना पर जताया था शोक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी शोक जताया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी मृत मछुआरों के प्रत्येक परिवार को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी।