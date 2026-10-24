'TMC शासन में सुंदरबन की अनदेखी हुई, हमारी सरकार ने दिए 1,200 करोड़ रुपये'; शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर सुंदरबन के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इस क्षेत्र के करीब एक लाख 24 हजार लोगों के लिए बजट में 1,200 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया है।

दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में प्रशासनिक बैठक के बाद सरकारी सेवा वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुभेंदु ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 600 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले केवल करीब 200 करोड़ रुपये के काम किए गए और 80 प्रतिशत धनराशि का गबन कर लिया गया।

पहले चरण में 553 कार्यों के लिए निविदाएं जारी मुख्यमंत्री ने कहा, आप जानते हैं कि पिछली सरकार ने सुंदरबन की अनदेखी की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने बजट में सुंदरबन के लिए 1,200 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया है। पहले चरण में 553 कार्यों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। इन सभी परियोजनाओं पर जल्द ही काम शुरू होगा।