बंगाल में ‘कश्मीर मांगे आजादी’ नारे पर होगी गिरफ्तारी, सीएम शुभेंदु बोले- फलस्तीनी झंडे भी नहीं चलेंगे

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को अलगाववादी नारों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ‘कश्मीर मांगे आजादी’ जैसे नारे लगाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी।

राज्य में जुलूसों के दौरान फलस्तीन झंडे के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं देने की बात कही। स्पष्ट किया कि सरकार के खिलाफ राजनीतिक विरोध और आलोचना पर कोई रोक नहीं है, लेकिन देश की एकता और राज्य के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।

आजादी जैसे नारों पर सरकार की सख्ती एक निजी बांग्ला समाचार चैनल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग उनके या भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार या उसके किसी संगठन ने गलत किया है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की भी स्वतंत्रता है।

उदाहरण देते हुए सीएम शुभेंदु ने कहा कि ‘इंकलाब जिंदाबाद’ जैसे राजनीतिक नारे लगाए जा सकते हैं। लेकिन ‘आजादी’ या ‘कश्मीर मांगे आजादी’ जैसे नारे स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। विश्वविद्यालय की दीवारों पर दिवंगत माओवादी नेता किशनजी के समर्थन में लिखे गए नारों का भी विरोध किया। ‘लाल सलाम’ जैसे नारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।