supari killing: प्रेमी ने सुपारी देकर करवाई थी प्रेमिका के पति की हत्या, पुलिस ने पांच लोगों को किया गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के लेकटाउन इलाके में दमकल कर्मी स्नेहाशीष राय की हत्या के मामले में विधाननगर पुलिस के खुफिया विभाग और लेकटाउन थाने ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि हत्या विवाहेतर संबंध के कारण हुई है। हत्या में इस्तेमाल की गई 7 एमएम की पिस्तौल आरोपित सागर के पास से बरामद की गई है। इसके अलावा एक कट्टा और एक राउंड कारतूस भी बरामद किया गया है। 70 हजार रुपये की सुपारी देकर कराई थी हत्या पुलिस ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि सागर ने 70 हजार रुपये की सुपारी देकर अपनी प्रेमिका के पति की हत्या करवाई थी। पुलिस की पूछताछ ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। विधाननगर पुलिस ने कहा-'स्नेहाशीष की हत्यारों से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसे मारने की सुपारी दी गई थी, जो सागर ने दी थी। जांच में पता चला कि सागर का लाटरी का कारोबार है। पुलिस ने बताया कि विवाहेतर संबंध के कारण यह हत्या हुई है। दो लोग हुए थे गिरफ्तार मालूम हो कि गुरुवार को लेकटाउन के ग्रीन पार्क इलाके की शारदा पल्ली इलाके में दमकल कर्मी स्नेहाशीष राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 12 घंटे के अंदर दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके बयान के आधार पर अन्य पांच को गिरफ्तार किया गया था। बैरकपुर के रहने वाले हैं सभी आरोपी पूछताछ के दौरान गिरफ्तार लोगों ने हत्या की बात कबूल की है। पुलिस को यह भी पता चल गया है कि इस घटना के पीछे और कौन हैं और हत्या की वजह क्या है। मुख्य अपराधी गोलीबारी के वक्त मौके पर मौजूद था। सभी अपराधी ट्रेन से आए थे। वे सभी बैरकपुर इलाके के रहने वाले हैं।

