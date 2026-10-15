कोलकाता-हावड़ा नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों के चयन पर एकतरफा फैसला नहीं, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल की दो-टूक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता और हावड़ा नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने बैठक कर प्रदेश नेतृत्व को स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रत्याशियों के नाम पर कोई भी नेता एकतरफा फैसला नहीं करेगा।

जमीनी स्तर से नामों का प्रस्ताव आने के बाद जिला चुनाव कोर कमेटी और प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर उनकी समीक्षा होगी। इसके बाद ही प्रत्याशियों के नामों की अंतिम घोषणा की जाएगी। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशियों के चयन को लेकर संगठन के भीतर किसी तरह की नाराजगी नहीं चाहता। पार्टी इसी महीने दोनों नगर निगमों के लिए प्रत्याशियों की सूची तैयार करना चाहती है। दोनों नगर निगमों के चुनाव नवंबर के अंत में होने की संभावना है।

ये रहे मौजूद सुनील बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, कोलकाता नगर निगम चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और हावड़ा नगर निगम चुनाव के प्रभारी राज्यसभा सदस्य राहुल सिन्हा मौजूद थे। इनके अलावा प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री अमिताभ चक्रवर्ती, विधायक संजय सिंह और रुद्रनील घोष समेत प्रदेश के अन्य महासचिव भी बैठक में शामिल हुए।