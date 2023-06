सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, सुरक्षा स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप करने का किया अनुरोध

नई दिल्ली, एएनआई। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों की सुरक्षा स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हुई झड़प में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। नामांकन के आखिरी दिन दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर और बीरभूम जिले के सैठिया से भी हिंसा की घटनाएं हुईं।

West Bengal BJP president Sukanta Majumdar writes to Union Home Minister Amit Shah, requesting for immediate intervention in the security situation of West Bengal's Panchayat Elections. pic.twitter.com/4QeNNgL1tm