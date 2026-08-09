बंगाल में कुख्यात गैंगस्टर सुबोध सिंह के दो गुर्गों पर शिकंजा, हथियार और नकदी के साथ गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बिहार के कुख्यात गैंगस्टर सुबोध सिंह के दो गुर्गों को हथियारों और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। शनिवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर उत्तर 24 परगना जिले के मोहनपुर थाने की पुलिस ने जयविंद चौधरी और अफसर अली को पकड़ा। तलाशी के दौरान उनके पास से एक सात एमएम पिस्तौल, एक वन-शटर बंदूक और एक लाख रुपये से अधिक नकदी बरामद होने का दावा पुलिस ने किया है।

दोनों आरोपित देर रात इलाके में किस उद्देश्य से एकत्र हुए थे, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। जांच अधिकारियों को यह भी पता लगाने की कोशिश है कि क्या उन्हें किसी नई आपराधिक वारदात को अंजाम देने का जिम्मा दिया गया था। पुलिस दोनों के आपराधिक नेटवर्क और हाल की गतिविधियों की पड़ताल कर रही है।

सुबोध सिंह का नाम कई आपराधिक मामलों में आया पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में हुई कई आपराधिक घटनाओं की जांच के दौरान सुबोध सिंह का नाम सामने आया है। बैरकपुर में एक कारोबारी को निशाना बनाकर गोली चलाने की घटना की जांच में भी उसका नाम सामने आया था। भाजपा नेता मनीष शुक्ला हत्याकांड में भी उसका नाम जुड़ा था।