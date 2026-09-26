कोलकाता: सौतेली बेटी से दुष्कर्म मामले में जमानत पर छूटे दरिंदे पिता ने फिर की घिनौनी हरकत, ओडिशा से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता। उत्तर 24 परगना जिले के हाड़ोआ थाना क्षेत्र में नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका एक व्यक्ति जमानत पर बाहर आते ही फिर से हैवानियत पर उतर आया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने करीब सात महीने बाद आरोपित को ओडिशा से पकड़ा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपित सिंटू पारुई ने पिछले साल एक महिला से शादी की थी, जिसकी 14 साल की बेटी भी उनके साथ ही रहती थी। आरोप है कि पिछले साल जब किशोरी घर पर अकेली थी, तब सिंटू ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

मां की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत से करीब पांच महीने बाद जमानत मिलने पर जब वह घर लौटा, तो सुधरने के बजाय उसने दोबारा उसी घृणित अपराध को अंजाम दिया और किशोरी पर जुल्म ढाने लगा।

दूसरी बार प्रताड़ना की बात सामने आते ही आरोपित इलाके से फरार हो गया था। पीड़िता की मां की दूसरी शिकायत के आधार पर हाड़ोआ थाने की पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। तकनीकी निगरानी और खुफिया सूत्रों से मिले इनपुट के जरिए पुलिस को पता चला कि आरोपी ओडिशा के भद्रक जिले में छिपा हुआ है।