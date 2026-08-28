डांस बार में काम का झांसा देकर नेपाल भेजी जा रही थीं लड़कियां, SSB ने दो तस्करों को पकड़ा

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। भारत-नेपाल सीमा पर अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का एसएसबी ने फिर खुलासा किया है। पानीटंकी सीमा से नेपाल ले जाई जा रही चार नाबालिग समेत 6 भारतीय युवतियों को एसएसबी ने बरामद किया है। युवतियों के साथ मौजूद दो युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसएसबी और जांच एजेंसी की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि युवतियों और नाबालिगों को नौकरी का झांसा देकर नेपाल के विराटनगर स्थित एक डांस बार में पहुंचाने की तैयारी थी। आगे की कार्रवाई के लिए सभी को दार्जिलिंग जिला पुलिस के खोरीबाड़ी थाने के हवाले कर दिया गया है। मामले में निर्मल देबबर्मा व चिन्मय बसाक को गिरफ्तार किया गया है।

जानकारी मिली है कि एसएसबी की 41वीं बटालियन की ‘डी’ कंपनी पानीटंकी के जवानों ने गुरुवार रात ओल्ड ब्रिज इलाके में नियमित जांच के दौरान सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 8 लोगों को संदेह के आधार पर उन्हें रोका। 6 युवतियों के साथ दो युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पूछताछ के दौरान पता चला कि 6 युवतियों में चार नाबालिग हैं।

एसएसबी सूत्रों ने बताया कि त्रिपुरा निवासी निर्मल देबबर्मा और जलपाईगुड़ी निवासी चिन्मय बसाक कथित तौर पर युवतियों को नेपाल पहुंचाने की व्यवस्था में शामिल थे। जांच में कूचबिहार निवासी अन्ना नाम की महिला और विराटनगर स्थित एक डांस बार के मैनेजर विक्की कौशिक का नाम भी सामने आया है।

नेपाल पहुंचाने की हो रही थी व्यवस्था आरोप है कि इन लोगों के बीच संपर्क के जरिए त्रिपुरा और उत्तर बंगाल से लड़कियों को नेपाल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही थी। इसके एवज में आरोपितों को मोटी रकम मिलने वाली थी।