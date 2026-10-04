कोलकाता में एसआरएफटीआई के बाहर हिंदू जागरण मंच के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता स्थित सत्यजित राय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआइ) के बाहर रविवार को हिंदू जागरण मंच के प्रदर्शन के दौरान फिर तनाव हो गया।

अजय नगर से निकला जुलूस संस्थान के पास पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोकने के लिए पहले से बैरिकेडिंग कर रखी थी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की।

संस्थान के सभी गेट बंद थे।

हिंदू जागरण मंच के प्रदर्शन में हंगामा

प्रदर्शनकारियों ने गेट खोलने की मांग करते हुए उसे हिलाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस के साथ उनकी धक्का-मुक्की हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाया। गेट के दूसरी ओर छात्र भी जुटे थे।

इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी के साथ ईंट-पत्थर और पानी की बोतलें फेंके जाने का आरोप-प्रत्यारोप लगा। छात्रों ने प्रदर्शनकारियों पर गेट पर लगा डा. भीमराव आंबेडकर का पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए बल तैनात रखा।

पिछले रविवार की घटना के विरोध में मार्च हिंदू जागरण मंच ने पिछले रविवार एसआरएफटीआइ में हुई घटना के विरोध में यह मार्च निकाला था। संगठन का आरोप है कि उस दिन एक कार्यक्रम के दौरान भारत माता और स्वामी विवेकानंद की तस्वीरों का अपमान किया गया था। पिछले रविवार की घटना में भी छात्रों और कार्यक्रम से जुड़े लोगों के बीच विवाद और पथराव हुआ था।