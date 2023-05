Tripura Tourism Brand Ambassador: सौरव गांगुली बनेंगे त्रिपुरा के ब्रांड एंबेसडर, पर्यटन को देंगे बढ़ावा

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली त्रिपुरा के ब्रांड एंबेस्डर बनने जा रहे हैं। त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने कोलकाता आकर मंगलवार को सौरव से उनके घर पर मुलाकात की और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

इस मुलाकात के दौरान सौरव की त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा से टेलीफोन पर बातचीत भी हुई। बाद में मानिक साहा ने ट्वीट पर कहा-'यह बेहद गर्व की बात है कि सौरव गांगुली ने त्रिपुरा का ब्रांड एंबेस्डर बनने के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमें उम्मीद है कि सौरव की भागीदारी से हमारे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

It's a matter of great pride that former captain of the Indian cricket team Sourav Ganguly has accepted our proposal to be the Brand Ambassador of Tripura Tourism. I am confident that Sourav Ganguly's participation will definitely give an impetus to the state's tourism sector:…