एगरा कांड पर सियासत तेज: BJP ने की NIA जांच की मांग, अब तक 9 के मरने की खबर, देखें दिल दहला देने वाला वीडियो

जांस, खड़गपुर/कोलकाता। पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत एगरा में मंगलवार को हुए विस्फोट को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिसके समय के साथ और तेज होने की संभावना हैI गौरतलब है कि यह हादसा पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत एगरा के ख़ादिकुल इलाके में बीते कल दोपहर के आसपास हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनी गई। इसकी चपेट में आकर कई लोगों के चिथड़े उड़ गए। राज्‍य सहित पूरे देश में इस मर्मांतिक घटना को लेकर चर्चाएं जारी हैं।

West Bengal | Explosion in an illegal firecracker factory in Egra of East Midnapore yesterday claimed nine lives (Early morning visuals) pic.twitter.com/4W4ZqT96mU May 17, 2023

टीएमसी विधायक तरुण माईती ने मामले पर दी सफाई

स्थानीय टीएमसी विधायक तरुण माईती ने कहा, मैं मौके पर जा रहा हूं। खबर मिली कि पटाखे का कारखाना था। पुलिस ने पहले ही इस पर रोक लगा रखी थी, लेकिन चोरी छिपे इसे चलाया जा रहा था। बहुत बुरा लग रहा है। मैं प्रशासन से इसकी सख्‍ती से जांच कराने के लिए कहूंगा। मेरे विधायक बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। मैं पहले ही इसे बंद करने का निर्देश दे चुका हूं। पुलिस ने पेट्रोलिंग भी की, लेकिन हो सकता है कि यह गुपचुप तरीके से चल रहा हो।

Illegal firecrackers were manufactured in the factory. Earlier, police had raided, seized & filed a case against the factory. Last week we raided this factory, but nothing was found. 9 bodies were recovered & the search operation is on: Amarnath K, SP, Purba Medinipur pic.twitter.com/TPjQE9bb7I May 16, 2023

इस पर पूर्व मेदिनीपुर जिले के पुलिस अध्‍यक्ष अमरनाथ के ने कहा है, अवैध तरीके से फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे। इससे पहले पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री को सीज कर केस दर्ज किया था। पिछले हफ्ते हमने इस फैक्ट्री पर छापेमारी की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। घटना के बाद से अब तक 9 शव बरामद किए गए हैं और तलाशी अभियान जारी है।

कुछ ऐसा था मंजर

#WATCH | Explosion in an illegal firecracker factory in Egra of East Midnapore has claimed seven lives#WestBengal pic.twitter.com/vrZ2mUCuV0— ANI (@ANI) May 16, 2023

पूर्व मेदिनीपुर में नहीं थम रहा धमाकों का सिलसिला

हालांकि, इतिहास बताता है कि पूर्व मेदिनीपुर में यह पहली घटना नहीं है। पिछले साल इसी तरह का धमाका भगवानपुर-2 प्रखंड के भूपतिनगर थाना क्षेत्र के अर्जुननगर ग्राम पंचायत के नरयविला गांव में हुआ था I उस घटना में तृणमूल नेता समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी।

इससे पहले खेजुरी के पश्चिम भन्नामारी गांव में एक तृणमूल कार्यकर्ता के घर में बम विस्फोट हुआ I वहां भी कई लोगों की मौत हुई थी। एनआईए ने घटना की जांच की और तृणमूल नेताओं सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया।

आज सुबह घटनास्‍थल का नजारा

#WATCH | Explosion in an illegal firecracker factory in Egra of East Midnapore has claimed seven lives#WestBengal pic.twitter.com/vrZ2mUCuV0— ANI (@ANI) May 16, 2023

सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने घटना को लेकर टीएमसी को घेरा

सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती का दावा है, 'भानु बाग तृणमूल के एक प्रमुख नेता हैं। घर में ऐसी आतिशबाजी की फैक्ट्री कैसे चल रही थी। इस तरह पुलिस की नाक के नीचे पूर्व मेदिनीपुर जिले में बम गन के कारखाने बना लिए गए हैं I इस जिले में एक के बाद एक हो रही हत्याओं, बम धमाकों से लोग सहमे हुए हैं। इस घटना में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।। दूसरी ओर, भाजपा ने घटना की एनआईए जांच की मांग की है।

फैक्‍ट्री के मालिक भानु बाग है फरार

मालूम हो कि जिस कारखाने में यह विस्‍फोट हुआ है, उसके मालिक कृष्णपद बाग उर्फ भानु बाग है। यह कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी अवैध तरीके से पटाखा कारखाना चलाने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गया और फिर से चोरी छिपे यही काम करने लगा। इस वक्‍त वह फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।