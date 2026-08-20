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किशोरी को निशाना बनाकर एसिड अटैक, छह लड़कियां झुलसीं

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:00 PM (GMT+05:30)

उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर में एक किशोरी को निशाना बनाकर किए गए एसिड हमले में छह लड़कियां झुलस गईं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. उत्तर दिनाजपुर में किशोरी को निशाना बनाकर एसिड हमला।

  2. हमले में छह लड़कियां झुलसीं, एक की हालत गंभीर।

  3. पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही।

जागरण संवाददाता, इस्लामपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर थाना क्षेत्र के पोखरिया इलाके में एक किशोरी को निशाना बनाकर किए गए एसिड हमले में छह लड़कियां झुलस गईं। घटना के बाद क्षेत्र में हलचल मच गया। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, 5-6 लड़कियां ई-रिक्शा से पांजीपाड़ा से अपने गांव काजीबस्ती डुआपाड़ा पहुंची थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश अचानक वहां पहुंचे और उन पर एसिड फेंककर फरार हो गए। हमले की चपेट में छह लड़कियां आ गईं।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने पांच लड़कियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी, जबकि एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद ग्वालपोखर थाने की पुलिस जांच में जुट गई है।

पुलिस हमलावरों की पहचान और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के साथ आरोपितों की तलाश कर रही है। घटना से इलाके के लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।