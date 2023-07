सिम स्वैपिंग धोखेधाड़ी को लेकर हुआ खुलासा, नाइजीरियाई गिरोह के दो लोगों को कोलकाता पुलिस ने किया गिरफ्तार

सिम स्वैपिंग के जरिए कोलकाता के पांच सितारा होटल के अधिकारी के बैंक खाते से 70 लाख रुपये उड़ाने के पीछे नाइजीरियाई गिरोह का हाथ है। कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग ने इस गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जांच कर उन्हें कुछ लोगों के नाम का पता चला है। मूलत इनके जरिए मनी लांड्रिंग की गई है।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। सिम स्वैपिंग के जरिए कोलकाता के पांच सितारा होटल के अधिकारी के बैंक खाते से 70 लाख रुपये उड़ाने के पीछे नाइजीरियाई गिरोह का हाथ है। कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग ने इस गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें से सैयद मोहम्मद रेहान के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य व्यक्ति वसीम खान को कोलकाता के गार्डनरिच से गिरफ्तार किया गया है। जालसाजों ने बनाया होटल के मालिक का फर्जी मेल इस घटना में सबसे पहले दिल्ली से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरोह के जालसाजों ने कोलकाता के एक पांच सितारा होटल के मालिक के फर्जी मेल बनाए। उन्होंने होटल मालिक के फर्जी हस्ताक्षर कर मोबाइल कंपनी को मेल कर दिया कि उनका मोबाइल खो गया है। इसलिए नए सिम कार्ड की आवश्यकता है। इसके बाद होटल व्यवसायी का पुराना सिम कार्ड निष्क्रिय हो गया। जालसाजों ने उड़ाए 70 लाख रुपये नया सिम कार्ड एक्टिवेट होते ही जालसाजों को पता चल गया कि उनके बैंक खाते में कितने पैसे हैं। जालसाजों ने उनके खाते से 70 लाख रुपये उड़ा लिए। खुफिया विभाग के अधिकारी ने यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिम स्वैपिंग गिरोह का असली मालिक कौन है। जांच कर उन्हें कुछ लोगों के नाम का पता चला है। मूलत : इनके जरिए मनी लांड्रिंग की गई है। कुछ ही दिनों में पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया विभाग को पता चला है कि सैयद मोहम्मद रेहान नाम के उस शख्स के खाते में एक निजी संस्था के जरिए दो करोड़ 27 लाख रुपये आए हैं। कुछ ही दिनों में पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया। क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसा नाइजीरिया गया। स्वैपिंग गिरोह के पीछे नाइजीरियाई गिरोह का हाथ क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट एक नाइजीरियाई व्यक्ति के नाम पर है। इसके बाद खुफिया अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस सिम स्वैपिंग गिरोह के पीछे नाइजीरियाई गिरोह का हाथ है। खुफिया अधिकारियों को पता चला कि सैयद मोहम्मद रेहान विदेश में है। इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। उसे कल हैदराबाद हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया।

