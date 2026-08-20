अन्नपूर्णा भंडार के लाभ से वंचित सिलीगुड़ी की महिलाएं, नगर निगम में घुसकर किया प्रदर्शन
सिलीगुड़ी में अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ न मिलने से नाराज महिलाओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि जरूरतमंदों के आवेदन रद्द किए जा रहे हैं, जबकि गैर-जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है।
HighLights
सिलीगुड़ी में अन्नपूर्णा भंडार योजना के लाभ से वंचित महिलाएं
महिलाओं ने नगर निगम में पहुंचकर अपनी नाराजगी व्यक्त की
जरूरतमंदों के आवेदन रद्द, गैर-जरूरतमंदों को लाभ मिलने का आरोप
जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर महिलाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों से कई महिलाएं अपनी समस्या लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम पहुंचीं।
महिलाओं ने बताया कि आवेदन करने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
महिलाएं नगर निगम के यूपीई सेल में पहुंचीं, लेकिन संबंधित अधिकारी के मौजूद नहीं रहने से उनका गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं का आरोप है कि जरूरतमंद होने के बावजूद उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है।
31 नंबर वार्ड निवासी रूपा राय ने बताया कि उनके पति गाड़ी चालक हैं, जबकि वह खुद दूसरे के घरों में काम करती हैं। उन्होंने अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए आवेदन किया था।
आवेदन के बाद उन्हें बताया गया था कि 17 अगस्त तक उनके बैंक खाते में योजना की राशि पहुंच जाएगी। हालांकि निर्धारित तिथि बीतने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनका आवेदन ही निरस्त कर दिया गया है।
रूपा राय ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को योजना की वास्तविक जरूरत नहीं है, उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, जबकि जरूरतमंद महिलाएं इससे वंचित हैं।