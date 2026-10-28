बंगाल: प्यार में मिला इनकार तो प्रेमिका को घोंपा खंजर, फिर प्रेमी ने खाया जहर

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। प्यार में मिली बेरुखी की कहानी बुधवार सुबह खौफनाक वारदात में बदल गई। दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाने की स्थिति में प्रेमी ने सुबह-सबेरे टहलने निकली प्रेमिका पर खंजर से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पेट में कई बार वार किए और हाथ की नस तक काट दी।खून से लथपथ शिक्षिका सड़क पर गिर पड़ी।

अचानक हुई इस वारदात से मध्य शांति नगर इलाके में सनसनी फैल गई है| स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायल महिला को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और ऑपरेशन जारी है। हैरानी की बात यह है कि महिला पर हमला करने के बाद आरोपित युवक ने भी जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर एनजेपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे भी उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायल शिक्षिका की पहचान सिउली दत्ता और आरोपित युवक की पहचान सजल दास के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया खंजर बरामद कर लिया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सिउली दत्ता और सजल दास के बीच कई वर्ष पहले प्रेम संबंध था। हालांकि, बाद में महिला ने उससे दूरी बना ली। आरोप है कि इसके बाद भी सजल उसका पीछा करता था और उसे परेशान करता था। महिला के बड़े भाई ने भी आरोप लगाया कि सजल उसकी बहन को लगातार परेशान कर रहा था।

सिउली के बड़े भाई ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले ही महिला थाने में सजल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। बताया जाता है कि शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को डांट-फटकार लगाई थी। इसके बावजूद बुधवार सुबह हुई इस वारदात ने महिला की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।