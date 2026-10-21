सिलीगुड़ी महानंदा घाट पर रैंप के सिस्टम में खराबी से 20 मिनट रुका प्रतिमा विसर्जन, तकनीक पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। महानंदा घाट पर बड़ी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पहली बार लगाई गई रैंप की तकनीक पहले ही दिन सवालों के घेरे में आ गई।

जानकारी मिली है कि बुधवार सुबह को विसर्जन की शुरुआत में ही रैंप के सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण करीब 20 मिनट तक प्रतिमा विसर्जन की प्रक्रिया रोकनी पड़ी।

20 मिनट देरी से हुआ विसर्जन

बाद में खराबी को ठीक कर सिस्टम दोबारा चालू किया गया। जिसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। वहीं, एक प्रतिमा के विसर्जन में करीब 20 से 30 मिनट का समय लगने के कारण इस नई व्यवस्था की उपयोगिता और गति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।