कोलकाता हादसे के बाद अलर्ट पर सिलीगुड़ी प्रशासन, दुर्गा पूजा के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए 147 एंबुलेंस तैनात

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी । कोलकाता के चोरबागान में पूजा मंडप में हुए हादसे के बाद दुर्गा पूजा के दौरान सिलीगुड़ी में भी सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पूजा के दौरान किसी अप्रिय घटना या स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए परिवहन विभाग की ओर से 147 एंबुलेंस की सूची सिलीगुड़ी महकमा प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है।

सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए इस सूची को सार्वजनिक किया है। दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के जुटने से शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस और पूजा कमेटियों के लिए चुनौती बन जाता है। इसे देखते हुए आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसी दुर्घटना या श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने पर तत्काल मदद पहुंचाई जा सके।