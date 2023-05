दार्जिलिंग, पीटीआई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए तलाशी अभियान में शुक्रवार को 5 जवान शहीद हो गए। उनमें 9 पैरा कमांडो के राइफलमैन सिद्धांत छेत्री का नाम भी शामिल है।

25 वर्षीय पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री की दो महीने पहले ही शादी हुई थी और वो अपनी छुट्टी बिताने के बाद 15 दिन पहले ही ड्यूटी पर वापस लौटे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वे जल्द ड्यूटी से लंबी छुट्टी लेकर आएंगे और फिर दोनों घूमने जाएंगे। सिद्धांत ने गुरुवार को अपनी पत्नी से बात की और उसके अगले दिन ही उनके शहीद होने की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है।

शहीद जवान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बिजनबाड़ी इलाके के रहने वाले थे। उनके बड़े भाई ओम प्रकाश छेत्री, जो हाल ही में सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने शनिवार को कहा कि सिद्धांत में केवल देश की सेवा करने का जुनून था।

उन्होंने कहा, "मेरे भाई को देश की सेवा करने का बहुत जुनून था। अपने इस जुनून के साथ उन्होंने साल 2020 में भारतीय सेना ज्वाइन की। उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें पैरा मिलिट्री में नियुक्त किया गया। दो महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और 15 दिन पहले ही वो जम्मू-कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर वापस आया था और शहीद हो गया।"

शहीद छेत्री के बड़े भाई ने बताया, "वह बहुत छोटा था। उसकी उम्र केवल 24 साल थी और उसकी पत्नी केवल 22 साल की है, जो दार्जिलिंग की ही रहने वाली है। सिद्धांत की मौत की खबर सुनने के बाद उसकी हालत बहुत खराब है, बार-बार वो बेहोश हो जा रही है।

पूरे परिवार में शोक है और जैसे सबने मौन धारण कर लिया है।" भाई ओम प्रकाश छेत्री ने कहा कि परिवार के शोक मनाने के लिए सिद्धांत का शव शनिवार की रात उनके घर पर रखा जाएगा और रविवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

सिद्धांत के शहीद होने की खबर ने परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को शोक में डाल दिया है। सबको साथ लेकर चलने वाला छेत्री आज अपने परिवार और गांव को छोड़कर चला गया है।

सीएम ममता बनर्जी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, "यह जानकर गहरा सदमा लगा कि हमारे सिद्धांत छेत्री, बिजनबाड़ी, दार्जिलिंग के 25 वर्षीय युवा जवान, भारतीय सेना के उन पांच बहादुर सैनिकों में से हैं, जिन्होंने कल जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक विशेष अभियान में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवा दी। हमारे देशभक्त जवानों ने आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।

मैं सिद्धांत छेत्री के शोक संतप्त परिवारों और कल अपनी जान गंवाने वाले अन्य देशभक्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

Deeply shocked to learn that our Siddhant Chetri, a 25 year young jawan from Bijanbari, Darjeeling, is among the five valiant soldiers of the Indian Army, who lost their lives during an encounter with the terrorists in a special operation at Rajouri in J&K yesterday. Our…— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 6, 2023