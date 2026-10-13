'मतुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र मिलने में नहीं होगी कोई परेशानी', CM शुभेंदु का एलान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को मतुआ समुदाय के गढ़ उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में दुर्गापूजा के उद्घाटन के दौरान नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर बड़ा संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया के तहत मतुआ समुदाय के लोगों को सीएए प्रमाणपत्र मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी।

मतुआ समुदाय को सीएए प्रमाणपत्र मिलने में नहीं होगी परेशानी

मुख्यमंत्री के मुताबिक, मई में राज्य में भाजपा की सरकार बनने और केंद्रीय गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में सीएए प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसे मतुआ समुदाय के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण सौगात के रूप में पेश किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए प्रमाणपत्र प्राप्त करने और नाम दर्ज कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उनके इस बयान को मतुआ समुदाय के बीच नागरिकता से जुड़े मुद्दे पर भरोसा कायम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे बनगांव क्षेत्र में नागरिकता का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है।

‘तिलचट्टों’ से सतर्क रहने की अपील की मुख्यमंत्री ने इस दौरान एसआइआर के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर विपक्षी दलों और काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) पर भी निशाना साधा।