शुभेंदु के अंदाज पर फिदा फिरहाद-ऋतब्रत, सीएम ने बताई TMC छोड़ने की वजह

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल की राजनीति में शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न का माहौल राजनीतिक मतभेदों से इतर सौहार्द और पुरानी यादों का गवाह बना।

एसआईआर ट्रिब्यूनल को लेकर चर्चा के लिए विपक्षी नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 13 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलने पहुंचे।

करीब डेढ़ घंटे चली बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं के साथ खुलकर बातचीत की और उनके लिए शानदार मेहमाननवाजी भी की।

बैठक के बाद पूर्व सहयोगी फिरहाद हकीम समेत विपक्षी विधायक मुख्यमंत्री के आतिथ्य की चर्चा करते नजर आए।

शुभेंदु अधिकारी ने विपक्षी नेताओं की मेजबानी की

नवान्न में विपक्षी नेताओं के लिए फिशरोल, चिकन स्प्रिंग रोल, कलाकंद, मिठाई, कुकीज के साथ चाय और ब्लैक काफी की व्यवस्था की गई थी।

बैठक से लौटने के बाद फिरहाद हकीम ने कहा कि उन्होंने ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी तीन मुख्यमंत्रियों को देखा है, लेकिन ऐसा आतिथ्य पहले कभी नहीं मिला। उन्होंने पुराने दौर के मुख्यमंत्री विधानचंद्र राय की मेहमाननवाजी की चर्चाओं का भी उल्लेख किया।

नवान्न की यह तस्वीर वर्ष 2014 की उस घटना की याद दिलाती है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे वाममोर्चा नेताओं को फिशफ्राई और काफी परोसी गई थी। बंगाल की राजनीति में उस मुलाकात को बाद में ‘फिशफ्राई डिप्लोमेसी’ कहा गया था।

शुभेंदु ने सुनाया तृणमूल छोड़ने का किस्सा बैठक के दौरान पुराने राजनीतिक सहयोगियों के बीच शुभेंदु अधिकारी ने अपने तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के दौर की यादें भी साझा कीं। उन्होंने फिरहाद हकीम की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने तृणमूल क्यों छोड़ी, यह ‘बाबीदा’ (फिरहाद का प्रचलित नाम) लोग जानते हैं।