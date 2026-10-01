'किसकी विदाई होगी, इसका फैसला रेजिनगर की जनता करेगी'; हुमायूं कबीर की टिप्पणी पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। रेजिनगर उपचुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नाओदा के आम जनता उन्नयन पार्टी (एयूजेपी) के विधायक हुमायूं कबीर की उस टिप्पणी पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के जल्द दुनिया से विदा होने की कामना की थी।

शुभेंदु ने कहा कि राजनीति में बहस, चर्चा और आलोचना होती है, लेकिन वह अपने विरोधी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा, ‘इसका फैसला रेजिनगर की जनता करेगी।’ शुभेंदु ने हुमायूं पर राजनीतिक विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पहले कांग्रेस के अधीर चौधरी, फिर भाजपा और अंत में तृणमूल कांग्रेस का साथ लिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हुमायूं ने धर्मस्थलों को सामने रखकर विभाजन की राजनीति की। हुमायूं ने रेजिनगर सीट छोड़कर नाओदा सीट अपने पास रखी है और रेजिनगर से अपने बेटे गोलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा है।

मृत बच्ची के परिवार से मिले छह अक्टूबर को होने वाले रेजिनगर उपचुनाव के प्रचार के दौरान लाजेंस उठाने के क्रम में भीड़ में कुचलकर घायल हुई छह वर्षीय जेस्मिना की बाद में कोलकाता के अस्पताल में मौत हो गई थी। गुरुवार को शुभेंदु ने उसके घर जाकर पिता दुलाल मल्लिक से मुलाकात की।