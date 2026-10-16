'कॉकरोचों से देश को सख्ती से निपटना होगा', CJP के प्रदर्शनों पर बोले शुभेंदु अधिकारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। एसआईआर के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के लगातार विरोध प्रदर्शनों को लेकर गरमाई राजनीति के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में इस तरह की गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि देश के भीतर से ही देश को कमजोर करने और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। देश को ऐसी गतिविधियों से सख्ती से निपटना होगा। अपने गृह जिले पूर्व मेदिनीपुर के पांशकुड़ा स्थित मेचोग्राम में दुर्गापूजा के उद्घाटन के मौके पर शुभेंदु ने स्पष्ट कहा कि देश के लोग ऐसी कोशिशों को स्वीकार नहीं करेंगे।