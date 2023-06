बंगाल में फिर भड़की हिंसा, भीड़ ने मुरीबस्ती इलाके में दुकानों और घरों में लगाई आग; भारी सुरक्षा बल मौजूद

कोलकाता, एएनआई। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच भीड़ ने मंगलवार को मुरीबस्ती इलाके में एक ग्रामीण की कथित हत्या को लेकर कई दुकानों व घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

#WATCH | West Bengal: Police team deployed in Naxal Bari's Hatighisa village after mob vandalised and torched several houses in the Muribasti area over the alleged murder of a local villager on June 20. pic.twitter.com/Zq8PhjJh5n