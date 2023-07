Kolkata: विधानसभा में पंचायत चुनाव हिंसा पर चर्चा के लिए राज्य सरकार तैयार : मंत्री शोभनदेव

इंडियन सेक्युलर फ्रंट के एकमात्र विधायक नौशाद सिद्दीकी ने विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को बुधवार को एक निंदा प्रस्ताव सौंपकर अपने निर्वाचन क्षेत्र भांगड़ में शांति बहाल करने के लिए सदन में चर्चा कराने की मांग की है। वहीं भाजपा विधायक दल ने राज्य में पंचायत चुनाव में हुई व्यापक हिंसा व बिगड़ती कानून व्यवस्था पर तत्काल चर्चा की मांग के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की घोषणा की है।

चट्टोपाध्याय ने कहा- भाजपा ने पंचायत चुनाव में हिंसा पर चर्चा के लिए कहा है।

