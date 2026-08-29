'ब्रेन डेड मरीजों के लिए देहदान नहीं अंगदान प्राथमिक', स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखोपाध्याय ने विवाद पर दी सफाई
स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखोपाध्याय ने देहदान पर अपने बयान को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ब्रेन डेड मरीजों के लिए ...और पढ़ें
HighLights
मंत्री ने देहदान पर अपने बयान को स्पष्ट किया।
ब्रेन डेड में अंगदान, स्वाभाविक मृत्यु में देहदान उपयोगी।
ज्योति बसु के उदाहरण से शुरू हुआ था विवाद।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखोपाध्याय ने देहदान को लेकर अपने बयान पर शनिवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने वाले लोगों के देहदान के खिलाफ कुछ नहीं कहा था।
उनका आशय केवल उन मरीजों से था, जिनकी मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेड) हो चुकी है लेकिन उन्हें अभी मृत घोषित नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में उन्होंने देहदान के बजाय अंगदान को प्राथमिकता देने की बात कही थी।
शनिवार को जादवपुर स्थित केपीसी मेडिकल कालेज में प्लास्टिक सर्जरी पर आयोजित सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि ब्रेन डेड की स्थिति में यदि परिवार देहदान करना चाहता है तो ऐसा नहीं कर अंगदान करना चाहिए।
मस्तिष्क मृत्यु वाले मरीजों के अंग जरूरतमंद लोगों के जीवन बचाने में उपयोग किए जा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने वाले व्यक्ति के मामले में अंगदान का कोई उपयोग नहीं होता। ऐसे मामलों में मेडिकल विद्यार्थियों की पढ़ाई और चिकित्सा शिक्षा के लिए देहदान की परंपरा चली आ रही है।
देहदान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उनकी बात को गलत समझा गया।
ज्योति बसु के उदाहरण से शुरू हुआ विवाद
पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के बयान से विवाद शुरू हुआ था। ज्योति बसु की मृत्यु वृद्धावस्था से हुई थी और उनका देहदान किया गया था। शारद्वत ने कहा था कि उनके देहदान का चिकित्सा विज्ञान में उपयोग नहीं हुआ, जबकि यदि ब्रेन डेड के समय उनके अंगदान किए जाते तो वे अधिक उपयोगी होते।
मंत्री के इस बयान से सवाल उठा कि क्या स्वाभाविक मृत्यु के बाद दान किया गया शरीर चिकित्सा शिक्षा में उपयोगी नहीं होता।
देहदान आंदोलन से जुड़े संगठन गणदर्पण के सचिव सुदीप्त साहा राय ने कहा कि ब्रेन डेड वाले मरीजों के अंगदान के लिए जागरूकता फैलाने की बात वे भी करते हैं, लेकिन इसके लिए 17 वर्ष बाद ज्योति बसु के देहदान का उदाहरण देने की जरूरत नहीं थी। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री सफाई दे रहे हैं।