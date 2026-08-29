'ब्रेन डेड मरीजों के लिए देहदान नहीं अंगदान प्राथमिक', स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखोपाध्याय ने विवाद पर दी सफाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखोपाध्याय ने देहदान को लेकर अपने बयान पर शनिवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने वाले लोगों के देहदान के खिलाफ कुछ नहीं कहा था।

उनका आशय केवल उन मरीजों से था, जिनकी मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेड) हो चुकी है लेकिन उन्हें अभी मृत घोषित नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में उन्होंने देहदान के बजाय अंगदान को प्राथमिकता देने की बात कही थी।

शनिवार को जादवपुर स्थित केपीसी मेडिकल कालेज में प्लास्टिक सर्जरी पर आयोजित सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि ब्रेन डेड की स्थिति में यदि परिवार देहदान करना चाहता है तो ऐसा नहीं कर अंगदान करना चाहिए।

मस्तिष्क मृत्यु वाले मरीजों के अंग जरूरतमंद लोगों के जीवन बचाने में उपयोग किए जा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने वाले व्यक्ति के मामले में अंगदान का कोई उपयोग नहीं होता। ऐसे मामलों में मेडिकल विद्यार्थियों की पढ़ाई और चिकित्सा शिक्षा के लिए देहदान की परंपरा चली आ रही है।

देहदान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उनकी बात को गलत समझा गया। ज्योति बसु के उदाहरण से शुरू हुआ विवाद पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के बयान से विवाद शुरू हुआ था। ज्योति बसु की मृत्यु वृद्धावस्था से हुई थी और उनका देहदान किया गया था। शारद्वत ने कहा था कि उनके देहदान का चिकित्सा विज्ञान में उपयोग नहीं हुआ, जबकि यदि ब्रेन डेड के समय उनके अंगदान किए जाते तो वे अधिक उपयोगी होते।