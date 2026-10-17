नगर निकाय चुनाव से पहले शादाब खान की घर वापसी, तृणमूल छोड़कर फिर थामा कांग्रेस का दामन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने पुराने युवा नेता शादाब खान की घर वापसी कराई है। प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शादाब ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है।

दुर्गापूजा की षष्ठी के दिन कोलकाता स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय विधान भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपकर स्वागत किया। शादाब खान प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत सोमेन मित्र के बेटे रोहन मित्र को हराकर अध्यक्ष पद हासिल किया था।

हालांकि, बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल का दामन थाम लिया था। अब नगर निकाय चुनाव से पहले उनकी कांग्रेस में वापसी को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के खिलाफ लड़ाई का किया एलान कांग्रेस में लौटने के बाद शादाब खान ने कहा कि कांग्रेस उनकी पुरानी जगह है और उनकी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत भी इसी पार्टी से हुई थी। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की इच्छा जताई।