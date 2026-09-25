जादवपुर विश्वविद्यालय के बाद अब साउथ कलकत्ता लॉ कालेज में भिड़े SFI और ABVP के सदस्य

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। जादवपुर विश्वविद्यालय के बाद अब साउथ कलकत्ता लॉ कालेज में वामपंथी संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई) व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एवीबीपी) के सदस्य शुक्रवार को आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में झंडे लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो झड़प में बदल गया।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। एसएफआइ के प्रवक्ता सत्यजीत भंडारी ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के सदस्यों ने उनके झंडों को हटा दिया, जिसके बाद टकराव हुआ। वहीं, एबीवीपी नेता अनंत बारुई का आरोप है कि एसएफआइ समर्थक कुछ बाहरी लोगों के साथ कालेज परिसर में पहुंचे और उनके सदस्यों पर हमला किया। इस बीच कालेज की उप प्रधानाचार्य डा नैना चटर्जी ने स्पष्ट किया कि कालेज परिसर में किसी भी संगठन का झंडा लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मालूम हो कि साउथ कलकत्ता ला कालेज का कसबा परिसर पहले भी विवादों में रहा है।